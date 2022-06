Prefeitura de Porto Velho providencia limpeza de canal na zona Sul após pedido de Negreiros

Porto Velho, RO – O vereador Edwilson Negreiros, do PSB, solicitou à Prefeitura de Porto Velho a limpeza de um canal situado à Rua Pinheiro entre as vias Buritis e Manaus, Bairro Nova Floresta, zona Sul da Capital.

A diligência também adicionou aterro à região apontada pelo membro da Câmara de Vereadores no documento oficial.

No pedido encaminhado às mãos do secretário Diego Andrade Lage, titular da pasta municipal de Obras (SEMOB), o edil justificou alegando que no ponto há acúmulo de lixo e vegetação alta.

Isto, além de servir de criadouro de mosquitos vetores de doenças e pregas urbanas.

“Após nosso pedido, feito em decorrência da situação de calamidade vista no Bairro Nova Floresta , a SEMOB atendeu o pleito e já providenciou os reparos. O Gabinete mantém as portas abertas ao povo para que possamos continuar contribuindo com a melhora estrutural da cidade. A situação estava deplorável. Tudo tomado pela mata. Mais uma vez, com empenho, dedicação e vontade de atender a população, superamos outros desafio.”, declarou Negreiros.

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA:

Antes:

Depois:

Via Assessoria / Câmara-PVH