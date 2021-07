Prefeitura de Porto Velho realiza a 6º edição do drive-thru da vacinação nesta sexta-feira (16)

Serão vacinadas pessoas a partir de 35 anos com cadastro no SASI

Nesta sexta-feira (16), a Prefeitura de Porto Velho realiza mais uma edição do drive-thru da vacinação contra a Covid-19. O evento será na sede do Poder Executivo Municipal, o Prédio do Relógio, e será das 18h às 22 horas. O público atendido será o acima de 35 anos com cadastro no aplicativo SASI.

Esta será a sexta edição do drive-thru, que tem acelerado a imunização na capital. Na última edição do drive-thru, realizada dia 9 de julho, foram imunizadas mais de 2 mil pessoas no atendimento que seguiu até a meia-noite.

NOVA REMESSA

A previsão da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) é que o Ministério da Saúde envie uma nova remessa de vacinas para Rondônia no início da tarde de sexta-feira (16).

Hoje, quinta-feira (15), diante da falta de imunizantes, a vacinação acontece na Uniron apenas para aqueles com direito à segunda dose da vacina.

