Prefeitura diz que grávidas em Porto Velho são vacinadas com doses da Pfizer

A Prefeitura de Porto Velho informou ao jornal eletrônico rondoniagora que não utiliza a vacina da AstraZeneca/Fiocruz para imunizar mulheres gestantes no Município. Elas tomam doses da Pfizer/BioNtech.

A explicação foi feita a partir de questionamento se na cidade as mulheres estavam sendo vacinadas com a AstraZeneca, que está sendo investigada após relatos de que uma gestante morreu no Rio de Janeiro após ter sido imunizada com essa vacina. Há outras duas suspeitas, uma também no Rio de Janeiro e ainda na Bahia.

A assessoria da Secretaria Municipal e Saúde (Semusa) afirmou que não utiliza a vacina da Astrazeneca neste grupo e que desde o início a indicação do Ministério da Saúde foi apenas o uso da Pfizer/BioNtech.

As doses de vacinas da Pfizer foram encaminhadas somente para Porto Velho, uma vez que o imunizante requer refrigeração diferenciada para o seu armazenamento, principalmente se for reservada por longo período. Segundo explica o Governo, como na cidade as vacinas serão aplicadas no período inferior a 14 dias (contando a partir de 3 de maio), os imunizantes podem ser armazenados à temperatura de -25ºC a -15ºC, ou seja, dentro das características atendidas pela Rede de Frio instalada na capital de Rondônia.

rondoniagora