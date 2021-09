Prefeitura informa que dia 2 de Outubro não será feriado em Porto Velho Feriado da data de criação do município foi antecipado em 18 de abril

Porto Velho não terá feriado no próximo sábado, dia 2 de outubro, data em que se comemora o aniversário de 107 anos da criação do município. Devido à pandemia causada pela covid-19, o prefeito Hildon Chaves antecipou as comemorações para o dia 18 de abril deste ano, um domingo, conforme o Decreto Nº 17.221, de 30 de março de 2021.

De acordo com o mesmo decreto, o feriado de 24 de maio, consagrado à devoção de Nossa Senhora Auxiliadora “Padroeira do Município”, também foi antecipado e celebrado no dia 11 de abril deste ano.

O prefeito informou que as medidas foram necessárias para restringir a circulação de pessoas, promover o distanciamento social e salvar vidas. Desta forma, o gestor estava atendendo a uma das principais recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) para combater o novo coronavírus, uma vez que à época Rondônia estava no auge da covid-19.

Por outro lado, o decreto também tinha como objetivo amenizar os problemas que a pandemia causou ao setor produtivo (aos empresários em geral), pelo fato de terem sido duramente afetados com a suspensão de suas atividades comerciais.

Via Augusto Soares/SMC