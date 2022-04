Prefeitura lamenta morte de criança de 10 anos arrastada em carro por enxurrada em Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho emitiu nota lamentando a tragédia de uma família na capital, que perdeu o filho, Adrian Barbosa da Silva, de 10 anos, arrastado dentro de um carro por enxurrada num córrego na rua Amsterdan, no bairro Monte Sinai, Zona Sul da capital, na noite desta terça-feira, 19.

Segundo testemunhas, o garoto estava no carro com mais três pessoas (a mãe e dois irmãos) durante a chuva que caiu em Porto Velho na noite desta terça-feira. A mãe, que dirigia um Renault Kwid branco, tentou passar pelo córrego , mas a enxurrada levou o carro, que caiu num bueiro a 200 metros. Todos conseguiram sair do automóvel, menos a criança, que morreu afogada.

Moradores do bairro prestaram socorro, juntamente com uma equipe dos Bombeiros e do Samu, mas a criança morreu no local.

Nota de pesar e esclarecimento

A prefeitura de Porto Velho lamenta profundamente o acidente ocorrido na região do bairro Monte Sinai, durante a forte chuva que caiu sobre a cidade na noite desta terça-feira, dia 19 de abril, com o registro de morte de uma criança.

Porto Velho, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), enfrenta o pior volume de águas dos últimos 50 anos. Em fevereiro foi registrado a maior quantidade de chuvas para o mês nos últimos 33 anos. Em março, o total foi de 383,8 mm, o que equivale a 40% acima do normal.

O alto volume de chuvas tem ocasionado tragédias em diferentes partes do país, com centenas de mortes, como o ocorrido em Petrópolis no Rio de Janeiro e cidades do interior de Minas.

Segundo a Defesa Civil Municipal, o transbordamento de vias decorre do grande volume de chuva que cai num curto período de tempo, sobrecarregando o sistema de escoamento pluvial. E as chuvas ininterruptas na noite desta terça-feira causaram alagamentos em diversos pontos da cidade. O bairro Monte Sinai recebeu equipes de drenagem e limpeza do canal no mês de março. E mesmo assim ficou parcialmente alagado.

Ao se compadecer com a família nesta perda irreparável, a prefeitura comunica também que oferece todo o apoio necessário neste momento tão triste.

