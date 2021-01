Prefeitura lança edital para o programa de residência médica em Medicina de Família e Comunidade

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) divulgou novo edital que abre quatro vagas para especialização na modalidade em residência médica em Medicina de Família e Comunidade, que tem a previsão de início no dia 1º de março deste ano. O período de inscrição segue aberto até o dia nove 9 de janeiro. Todos os detalhes podem ser conferidos no edital, em anexo.

Os candidatos devem preencher os formulários e levar até a Semus, das 8h às 13h, de segunda a sexta-feira. O programa de Residências constitui-se em uma pós-graduação Lato Sensu sob a forma de curso de especialização, modalidade de residência. Terá a duração mínima de dois anos com período de férias de 30 dias por ano. A carga horária é de 60 horas semanais e o residente receberá uma bolsa principal, paga pelo Ministério da Saúde, de R$ 3.330,43, além de uma complementar, paga pelo Município, no valor de R$ 3.699,57, totalizando R$ 7.030 mensais.

A Prefeitura de Vilhena será a unidade formadora do Programa de Residências e responsável pelo ensino teórico e prático, acompanhando todas as atividades do programa e supervisionando para que haja o cumprimento dos critérios exigidos pelo Ministério da Educação.

INSCRIÇÕES – Devem ser realizadas pessoalmente, ou via um procurador dentre os dias 05/01/2021 até o dia 09/01/2021 das 8h às 13h na Semus. Todas as demais informações estão presentes no edital, em anexo.