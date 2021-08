Prefeitura leva vacinação contra a covid-19 à escola Daniel Neri nesta sexta e sábado

Nesta sexta-feira (27) e sábado (28), a Prefeitura de Porto Velho leva a vacina contra a covid-19 à Escola Daniel Neri, no bairro JK, zona Leste, para a população da região e trabalhadores do comércio, com aplicação de primeira e segunda dose. As equipes de vacinadores, coordenadas pela Divisão de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), estarão prontas para atender o público contemplado, durante os dois dias.

A gestão municipal orienta quanto aos horários dos atendimentos, nas respectivas datas. Nesta sexta-feira (27), o horário da ação será das 14h às 19h, e no sábado (28) das 9h às 13h. O propósito é atender o máximo de pessoas, principalmente os trabalhadores que em virtude do horário de trabalho não conseguiram ainda se vacinar. Essa será mais uma alternativa para que o público tenha acesso à vacinação.

Quem for receber a primeira dose do imunizante, precisa estar cadastrado no aplicativo SASI e apresentar documento com foto. Já para a aplicação da segunda dose, o cidadão precisa levar a carteira de vacinação, podendo antecipar a imunização para o intervalo de 60 dias dos imunizantes Pfizer e AstraZeneca. A Semusa ressalta a necessidade de apresentação de cartão do SUS, CPF e documentos com foto. Caso o adolescente não tenha, é necessário levar registro de nascimento e apresentar o documento do responsável legal. Adolescentes de 12 a 14 anos devem estar acompanhados dos seus pais ou responsáveis legais.

PARCERIAS

A ação é fruto da parceria com a Federação do Comércio de Rondônia (Fecomércio), Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), Serviço Social do Comércio (Sesc), Porto Velho Shopping, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), através do presidente Raniery Araújo Coelho, entre outras.

As parcerias são o reflexo do empenho de diversas instituições para somar forças com o Poder Executivo Municipal no combate à covid-19.

SERVIÇO

Data: 27 e 28/08 (sexta-feira e sábado)

Horário: 14h às 19h (sexta-feira) e das 9h às 13h (sábado)

Local: Escola Daniel Neri

Endereço: Rua Benedito Inocêncio, bairro JK – zona Leste

Público-Alvo: 12+ Moradores e trabalhadores do comércio da região com cadastro no SASI

Serviço: Vacinação da primeira e segunda dose contra a covid-19

Via Jaqueline Malta/SMC