Prefeitura providencia mais serviços em Porto Velho após solicitações formais do vereador Edwilson Negreiros

Porto Velho, RO – O vereador de Porto Velho Edwilson Negreiros, do PSB, presidente da Casa de Leis, encaminhou documentos distintos à Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (SEMOB) solicitando reparos em pontos da cidade.

Mais uma vez o titular da pasta, Diego Andrade Lage, representando a gestão Hildon Chaves (PSDB), atendeu aos pedidos do povo intermediados pelo membro da Câmara de Vereadores.

Os serviços de tapa-buracos foram feitos na Avenida Rio Madeira com Vieira Caúla e também na região da via Dom Pedro II no cruzamento com Elias Gorayeb.

“Mais resultados da abertura ampla que o nosso Gabinete tem com a população. Por isso ressalto, mais uma vez, a criação do Gabinete Online, onde, através do número (69) 9 9993 – 69 69, exclusivamente no WhatsApp, recebemos demandas e as encaminhamos ao Executivo municipal a fim de que se tornem diligências práticas. As portas estão sempre abertas”, declarou Negreiros.

PRIMEIRO PEDIDO ATENDIDO

SEGUNDO PEDIDO ATENDIDO

Via assessoria