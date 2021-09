Prefeitura realiza capacitação sobre qualidade e segurança alimentar de produtos de origem animal

Com o propósito de manter a qualidade e a segurança alimentar dos produtos de origem animal, e promover a educação sanitária e ampliar a capacitação dos técnicos responsáveis pela fiscalização desses produtos, a Prefeitura de Porto Velho realiza o 1º Capacitesim On-line, com transmissão pelo YouTube. As inscrições podem ser feitas aqui.

Idealizado e coordenado pelo Serviço de Inspeção Municipal (SIM), o evento teve início em abril deste ano e, nesta quarta-feira (1º), às 18h, acontece o quarto e penúltimo módulo de capacitação com o tema: Como desenvolver os programas de autocontrole em uma indústria de produtos de origem animal.

Apesar de ter como público-alvo os técnicos do SIM, que é vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), profissionais e acadêmicos de Medicina Veterinária, produtores, empresários e qualquer pessoa que tenha interesse, podem acompanhar.

A data do quinto e último módulo ainda não foi divulgada pela coordenação do SIM, responsável pelo evento de capacitação, mas o tema será inspeção de leite e inspeção de ovos. Na ocasião também haverá depoimentos de responsáveis técnicos que trabalham há anos com produtos de origem animal.

“Queremos melhorar a capacitação dos técnicos que vão atuar no trabalho de fiscalização. Também temos como objetivo a educação sanitária, pois as pessoas em geral querem aprender mais sobre alimentos seguros e saudáveis, tanto empresários como produtores e consumidores”, disse Aline Luciana Rodrigues, médica veterinária do SIM e coordenadora do 1º Capacitesim On-line.

AGRADECIMENTOS

Aline também agradeceu a parceria da Faculdade Fimca, por meio da médica veterinária Ana Luiza Barros, coordenadora de estágios e de eventos da instituição de ensino, e que está cuidando de toda parte técnica do evento. Destacou ainda, o apoio do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV) na divulgação.

OUTRO EVENTO

Ela acrescentou que esse projeto já despertou a equipe do SIM para a possibilidade de realizar um outro evento virtual, exclusivamente voltado para a educação sanitária da comunidade em geral, empresários e produtores.

TEMAS ANTERIORES

Nas palestras anteriores, os temas tratados foram: inspeção de pescado, rãs e jacarés e as principais fraudes em pescados; inspeção de mel de abelha sem ferrão e mel de abelha com ferrão; inspeção de bovinos e suínos e as principais causas de condenações de carcaças bovinas no Brasil, entre outros.

Texto: Augusto Soares

Foto: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)