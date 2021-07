Prefeitura realiza mais uma edição noturna da vacinação contra a Covid-19 em Porto Velho 7ª edição do Drive-Thru será nesta sexta-feira (23) no Prédio do Relógio

7ª edição do Drive-Thru será nesta sexta-feira (23) no Prédio do Relógio

Ação é para o público acima de 31 anos com cadastro no aplicativo SASI

Mais uma edição do drive-thru da vacinação contra a Covid-19 será realizada em Porto Velho nesta sexta-feira (23). Esta é a sétima edição realizada pela Prefeitura Municipal. A ação é organizada na sede do Poder Executivo Municipal, o Prédio do Relógio, para o público acima de 31 anos com cadastro no aplicativo SASI. Será uma ação exclusiva para quem vai tomar a 1º dose.

A ação tem acelerado a imunização na capital e atende em horário diferenciado aqueles que não conseguem se dirigir aos pontos de vacinação durante o dia.

Cento e vinte voluntários devem atender o público que for tomar o imunizante, tanto em veículos, quanto pedestres.

PONTOS DE VACINAÇÃO

Ainda nesta sexta-feira (23), das 9h às 16h, a vacinação de 1º dose prossegue sendo realizada na Faculdade Fimca, no bairro Eldorado. Já aqueles que vão tomar a 2º dose da imunização devem comparecer na São Lucas, também das 9h às 16h.

VACINA CONTRA A FOME

Para receber o imunizante é preciso efetuar o cadastro no SASIQuem for se vacinar também pode contribuir com a campanha “Vacina Contra a Fome” levando um quilo de alimento não perecível. A ação é solidária e vai ajudar famílias carentes cadastradas na Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf).

DRIVE-THRU 1ª DOSE

Dia: 23/07/2021

Local: Prédio do Relógio

End.: entrada pela rua Henrique Dias, com saída pela avenida Farquar.

Horário: 18h às 22h

Público esperado: 31+ com cadastro no SASI para receber a 1º dose

1ª DOSE

Local: Faculdade Fimca

End.: Rua das Araras, 241, bairro Eldorado

Horário: 9h às 16h

Público esperado: 31+ com cadastro no SASI para receber a 1º dose.

2ª DOSE

Local: Faculdade São Lucas, Campus II

End.: Rua João Goulart, 666, bairro Mato Grosso

Horário: 9h às 16h

Público esperado: aplicação de 2º dose conforme anotação na caderneta de vacinação

Obs.: A antecipação de 45 dias da AstraZeneca é exclusiva para profissionais da educação

Via Assessoria/Prefeitura