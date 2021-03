Prefeitura realiza reunião com administradores distritais e elabora plano de ação participativo

Entre os encaminhamentos, foram elencadas ações pontuais nos distritos do eixo da BR-364 e do Baixo Madeira

=A Prefeitura de Porto Velho promove desde o início deste ano o diagnóstico participativo com os administradores dos 14 distritos, visando a articulação de ações e investimentos. Como parte deste processo, na terça-feira (02), houve uma reunião virtual com os representantes destas comunidades, evitando assim, o deslocamento de lideranças como medida preventiva contra o novo coronavírus (Covid-19).

A Superintendência Municipal de Integração e Desenvolvimento Distrital atua desde a sua criação com ações estratégicas. De acordo com o superintendente, Vinícius Miguel, reuniões nestes moldes visam “fazer a escuta daqueles que estão na ponta da atividade intermediando a relação da prefeitura com os munícipes dos distritos”.

Entre os encaminhamentos, foram elencadas ações pontuais nos distritos do eixo da BR-364 e do Baixo Madeira. “Um processo como este e a dinâmica da construção política visam novas iniciativas que serão tomadas em benefício daquelas populações”, disse Vinícius Miguel.

“O encontro faz parte da estratégia definida pela gestão do Prefeito Hildon Chaves para desenvolver ações com o objetivo de levar melhorias para as comunidades distritais”, acrescentou.

Está previsto para os próximos meses, baseando-se nas necessidades apresentadas na atualidade, um plano com reforço dos investimentos por parte da Prefeitura como, por exemplo, a aquisição e destinação de mais maquinários, construção de pontes, regularidade na coleta de lixo e contratação de garis (terceirizados), melhoria no fornecimento de água, entre outros.

REPRESENTATIVIDADE

A reunião contou com a participação dos administradores e representantes dos seguintes Distritos: São Carlos, Calama, Nazaré, União Bandeirantes, Nova Califórnia, Vista Alegre, Nova Mutum, Fortaleza do Abunã, Jaci-Paraná e Extrema. Ainda estiveram presentes o chefe de Assessoria Técnica, Raimundo Castro, o diretor de Articulação Local, Noel Leite e o secretário executivo, Italo Barboza e o gerente de Mobilização Local, Sebastião Neves.

Fonte: Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)