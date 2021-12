Prejuízos provocados pelo Itaú ao Brasil somam mais de R$ 30 bilhões; mesmo assim, Fux favoreceu banco em calote no CNJ

O Banco Itaú sistematicamente se recusa a pagar multas que lhes são aplicadas por crimes contra o sistema financeiro, impostos e outras tarifas. Exemplo bem recente foi a multa por fraude fiscal estipulada pela prefeitura de São Paulo, no valor de R$ 3,8 bilhões. O banco fez um acordo em 2019 mas até hoje não pagou um centavo sequer.

Em 2017, segundo ano do breve e desastroso governo de Michel Temer, com Ilan Goldfajn, ex-economista chefe do Itaú comandando o Banco Central, o Banco Itaú conseguiu um perdão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) de R$ 25 bilhões após o órgão decidir que o banco não precisava pagar impostos no processo de fusão com o Unibanco. Por conta disso, o Itaú Unibanco teve lucro de líquido recorrente de R$ 6,175 bilhões no 1º trimestre daquele ano.

Somente nesses dois casos, o Itaú causou prejuízos de R$ 28, 8 bilhões aos cofres públicos. Se essas multas tivessem sido pagas, poderiam ter se convertido em investimentos em saúde e educação, por exemplo.

Veja a matéria original:

https://politico.painelpolitico.com/prejuizos-provocados-pelo-itau-ao-brasil-somam-mais-de-r-30-bilhoes-mesmo-assim-fux-favoreceu-banco-em-calote-no-cnj/

autor: Alan Alex, Painel Político