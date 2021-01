Presente na abertura da campanha, prefeito Hildon Chaves enfatizou que as vacinas representam esperança e preservação da vida

Auxiliar de Enfermagem de 54 anos é a primeira profissional a ser vacinada em Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou nesta terça-feira (19) a primeira etapa de vacinação contra Covid-19. As primeiras doses da CoronaVac foram aplicadas em profissionais de saúde que atuam na linha de frente em diferentes unidades da rede municipal de saúde. Uma auxiliar de enfermagem de 54 anos foi a primeira a ser imunizada em Porto Velho, em cerimônia realizada na sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O município recebeu 18.800 doses da vacina. O montante é suficiente para imunizar carca de 9 mil profissionais de saúde que trabalham na linha de frente no combate ao coronavírus, considerando a necessidade de aplicação de duas doses para complementar o ciclo de imunização em um período recomendado, de até quatro semanas.

Segundo a gerente de Imunização da Semusa, Elizeth Gomes, “o imunizante recebido foi fabricado na China e quem receber a primeira dose deste lote deve também receber a segunda dose do mesmo lote”, explica.

Durante a cerimônia que marcou a abertura da Campanha de Vacinação contra a Covid-19 em Porto Velho, sete profissionais de saúde foram vacinados. Com 33 anos de serviço prestado na Semusa, oito deles atuando na UPA Zona Sul e desde o início da pandemia no contato direto com pacientes positivados, a auxiliar de enfermagem Fátima Leitão de Souza, de 54 anos, foi a primeira pessoa a ser vacinada em Porto Velho.

Os outros seis profissionais foram: Maria Nogueira Leite Máximo, 57 anos, técnica de enfermagem e representante da policlínica José Adelino; médico Francisco Collins Neves de Melo, de 51 anos, representando a UPA Leste; enfermeiro Marcos Cesar Ferreira da Mota, de 46 anos, representando o SAMU; médico Jacson Guimarães Ferreira, 36 anos, representando a policlínica Ana Adelaide; Marisvalda Oliveira de Souza, 43 anos, técnica de enfermagem representando as Unidades Básicas de Saúde; e a cirurgiã dentista Jorilda Alves de Souza Monteiro, do Centro de informações estratégicas em vigilância em saúde (Cievs) representando a Vigilância em Saúde.

Presente na abertura da campanha, o prefeito Hildon Chaves enfatizou que as vacinas representam esperança e preservação da vida. “Hoje é um dia histórico para Porto Velho. Depositamos nesta vacina a esperança de dias melhores e mais promissores. Estamos muito felizes com a vacina e esperançosos que o Ministério da Saúde envie mais doses para continuarmos a vacinação na nossa Capital”.

Cronograma de Vacinação em Porto Velho

Os profissionais de saúde da rede pública e iniciativa privada que estão na linha de frente no combate a pandemia serão vacinados em seus locais de trabalho para facilitar o acesso ao imunizante, dar celeridade no processo e evitar aglomerações nas unidades de saúde. A vacinação começou pelos trabalhadores do SAMU logo após o encerramento de cerimônia de abertura da campanha em Porto Velho.

Para agilizar, a Semusa solicitou aos estabelecimentos de saúde uma relação de todos os profissionais que atuam na linha de frente. O objetivo é realizar a vacinação de forma nominal, dando também transparência ao processo.

Nos próximos dias, as equipes de imunização irão vacinar os profissionais de saúde que atuam na UPA Sul, UPA Leste, PA Ana Adelaide, PA José Adelino, Hospital de Campanha Regina Pacis, CIEVS e Cero. Outras unidades também serão contempladas em cronograma que será publicado no final da semana.

A secretária da Semusa, Eliana Pasini, assegura que todos os profissionais de saúde serão vacinados de acordo com o recebimento de novas remessas de vacinas. “Neste momento, como recomendação do Ministério da Saúde, serão priorizados aqueles que estão trabalhando diretamente no atendimento de pacientes com a doença”.

Indígenas aldeados também entrarão nesta primeira etapa da vacinação. Já os idosos que devem ser vacinados neste primeiro momento são aqueles que estão em asilos e abrigos. Os idosos no geral serão imunizados conforme o recebimento das demais doses da vacina.

Via assessoria/Prefeitura