Presidente Alex Redano acompanha ações no Bom Futuro

O presidente Alex Redano (Republicanos) esteve nesta segunda-feira (24) no distrito de Bom Futuro, em Ariquemes, onde a prefeitura desenvolve uma série de ações. Acompanhado da prefeita Carla Redano (Patriota), o deputado percorreu a localidade e acolheu demandas apresentadas pelos moradores.

“É importante estar próximo da comunidade, conhecendo a realidade e recebendo as reivindicações. Como parlamentar, sempre tenho buscado estar presente aos municípios, para traçarmos nossa meta de trabalho levando em conta a realidade de cada região”, destacou Redano.

Ações

A prefeitura de Ariquemes, por meio das Secretarias de Saúde (Semsau) e Desenvolvimento Social (Semdes), realizou ações para atender a comunidade do distrito Bom Futuro. A pasta da saúde coordenou a promoção a inserção do Dispositivo Intrauterino (DIU), em mulheres que previamente agendaram o atendimento na UBS local. A Secretaria de Saúde ainda realizou os testes rápidos de covid-19 e de HIV.

Já a Semdes fez a entrega para futuras mamães, de kits enxoval do Programa Mamãe Cheguei, uma iniciativa do Governo do Estado, realizada em parceria com o município.

