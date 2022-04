Presidente Alex Redano agradece Governo por investimentos em infraestrutura em Ariquemes

O presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), destacou durante a sessão desta terça-feira (19) os investimentos feitos pelo Governo de Rondônia em Ariquemes, através de sua indicação e em parceria com a prefeitura do município. Ele, porém, aproveitou para esclarecer que, após um problema na aplicação do microrrevestimento asfáltico na avenida Tucano, no Setor 09, o Governo autorizou o Departamento de Estradas de Rodagens (DER) a refazer o trecho comprometido. “Tivemos um problema com a aplicação do microrrevestimento, em Ariquemes, que é um produto diferente do CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), que tem uma qualidade e durabilidade maior. No dia que aplicaram o produto na avenida Tucano, ocorreu uma chuva forte logo em seguida e, infelizmente, danificou boa parte do serviço feito”, informou. Ariquemes foi contemplado com 18 quilômetros de microrrevestimento. “Ao tomar conhecimento do fato, entrei em contato com a Casa Civil e com o major Éder do DER, enviando fotos de como ficou prejudicado o trabalho. Eles reconheceram o problema e vão refazer o serviço, com a qualidade que a população merece. Quero deixar o meu agradecimento, por atenderem ao nosso pedido”, disse.

Polo Moveleiro

O deputado aproveitou para confirmar que, nos próximos 60 dias, vão ser iniciadas as obras de asfalto no Polo Moveleiro, um bairro grande de Ariquemes. “A prefeitura vai fazer a rede de drenagem e o Governo fará o asfalto, que é aguardado pelos moradores e foi prometido em todas as campanhas políticas, mas agora vai virar realidade. Estamos acompanhando bem de perto essas obras do Tchau Poeira e manifesto a nossa gratidão ao governador Marcos Rocha e ao DER, por estar atendendo às nossas indicações”.

Investimentos

Alex Redano informou que foram liberados mais R$ 25 milhões para Ariquemes, que serão aplicados na compra de massa asfáltica, lâmpada de LED e outros investimentos em infraestrutura da cidade. “Também foram depositados na conta da prefeitura mais R$ 18 milhões para uma obra importante na avenida Capitão Sílvio, que é tipo o Espaço Alternativo aqui de Porto Velho, um espaço de uso coletivo para o lazer. Novamente, registro o meu agradecimento ao governador Marcos Rocha por atender as nossas indicações e liberado os recursos”, finalizou.

Texto: Eranildo Costa Luna – ALE/RO

Foto: Diego Queiroz – ALE/RO