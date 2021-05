Presidente Alex Redano assegura R$ 800 mil em emendas para Seringueiras

O presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), anunciou nesta sexta-feira (28), ao participar de solenidade que marcou a chegada de programas e ações do Governo para Seringueiras, na região da BR-429, que destinou R$ 800 mil emendas individuais para atender ao município.

“Assegurei esse investimento de R$ 800 mil aqui para Seringueiras, sendo R$ 300 mil para a recuperação das estradas vicinais, dando melhores condições de trafegabilidade e transporte da produção agropecuária, além de mais R$ 500 mil para a implantação de iluminação em LED na área central da cidade”, anunciou Redano.

O deputado participou da solenidade de lançamento dos programas Tchau Poeira, Governo na Cidade e Mamãe Cheguei, em Seringueiras. O Tchau Poeira vai assegurar o asfaltamento de cinco quilômetros de ruas e avenidas da cidade, num investimento de aproximadamente R$ 3 milhões, com a assinatura do termo de cooperação pelo governador Marcos Rocha com a prefeitura, através do prefeito Armando Bernardo (MDB).

A cidade vai ser contemplada ainda com a revitalização do Bosque Buritizal, através do programa Governo na Cidade, com investimentos da ordem de R$ 2 milhões.

Participaram da solenidade os deputados estaduais José Lebrão (MDB), Jean Oliveira (MDB), Laerte Gomes (PSDB) e Ismael Crispin (PSB), além da primeira-dama e secretária de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), Luana Rocha, o secretário de Estado da Saúde (Sesau), Fernando Máximo, do diretor geral do Departamento de Estradas de Rodagens (DER), Elias Rezende, entre outras autoridades.

Social

Através da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), o Governo vai implantar o programa Mamãe Cheguei, que fornece gratuitamente um kit enxoval para as gestantes em situação de vulnerabilidade social, com até 22 semanas de gestação.

Via ALE-RO