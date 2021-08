Presidente Alex Redano celebra a liberação de R$ 1 milhão para recuperação de estradas em Vale do Anari Previsão é de que cerca de 100 quilômetros de vicinais no município sejam recuperados, com recursos destinados pelo Governo

Previsão é de que cerca de 100 quilômetros de vicinais no município sejam recuperados, com recursos destinados pelo Governo

O presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), celebrou a liberação por parte do Governo, através do Departamento de Estradas de Rodagens (DER), de um convênio de R$ 1 milhão com a prefeitura de Vale do Anari, para ser aplicado na recuperação de mais de 100 quilômetros de estradas vicinais do município, ação indicada pelo parlamentar ao Estado.

“A grande demanda dos municípios é sem dúvidas as manutenção das estradas vicinais. Temos prefeitura com milhares de quilômetros para cuidar em vicinais e sem esse apoio do Governo, não conseguiriam melhorar as condições das estradas rurais”, disse Redano, ressaltando ainda a força produtiva de Vale do Anari, sendo prioritário que os produtores contem com boas estradas para escoar a produção agropecuária.

O termo de convênio foi celebrado há duas semanas, entre o DER, através do diretor-geral, Elias Rezende, e o prefeito de Vale do Anari, Anildo Alberton (MDB), objetivando a recuperação de 104,74 quilômetros de estradas vicinais, com serviços de limpeza lateral, conformação da plataforma e revestimento primário. Agora, o recurso foi liberador e está na conta da prefeitura.

O recursos será utilizado na contratação de terceiros e na aquisição de equipamentos e material de consumo para execução do serviço. A prefeitura vai oferecer uma contrapartida no valor de R$ 52.395,22.

Tchau Poeira

Alex Redano atua ainda para garantir junto ao Governo que Vale do Anari seja contemplado com as ações do programa Tchau Poeira. A previsão é de que o município deverá receber três quilômetros de recapeamento e pelo menos mais três quilômetros de asfalto novo.

Via Eranildo Costa Luna-ALE/RO