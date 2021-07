Presidente Alex Redano comemora avanços nas obras das cabeceiras da ponte no rio Jamari, na BR-421

O presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), vistoriou no último domingo (11), as obras de aterro das cabeceiras da ponte sobre o rio Jamari, na BR-421, ligando a Monte Negro, Campo Novo de Rondônia e Buritis. A terraplanagem, com o aterro dos dois lados está praticamente concluída. De um dos lados, já começou o processo de imprimação e pavimentação asfáltica e a expectativa é de que a obra seja inaugurada em breve.

“Estive lá no domingo e as máquinas estavam trabalhando. Nos próximos dias, devemos marcar a solenidade de inauguração. É uma obra esperada por toda a região e agradeço ao governador Marcos Rocha e ao diretor geral do Departamento de Estradas de Rodagens (DER), Elias Rezende, pela determinação em realizar esse serviço”, destacou Redano.

A obra está sendo executada pelo próprio DER, através da Residência em Ariquemes. A ponte com 140 metros de extensão e 10 metros de largura está pronta. Será feita a capa em asfalto CBUQ.

Via Eranildo Costa Luna-ALE/RO