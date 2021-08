Presidente Alex Redano comemora homologação da licitação da ponte na RO-459, em Alto Paraíso

A obra de construção da ponte sobre o rio Jamari, na RO-459, ligando Alto Paraíso à BR-364 está mais próxima de ser iniciada. Nesta semana, foi homologada e adjudicada a empresa vencedora da concorrência pública, com o valor do serviço definido em R$ 8.642.118,02. A ponte terá uma extensão de 130 metros, construída em concreto protendido.

O presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), comemorou que foi definida a empresa vencedora e o processo licitatório finalizado. “Agora, é transcorrer o processo e esperamos que a empresa possa iniciar as obras o mais breve possível, pois a população de Alto Paraíso e região sofrem com a falta da ponte, que foi levada pela cheia do rio Jamari”, disse Redano.

O deputado reconheceu o esforço do Governo para a finalização do processo licitatório, que enfrentou uma série de obstáculos, já superados. “Não é uma obra simples e entendemos que houve uma série de obstáculos administrativos, que finalmente foram superados. É importante que tem o recurso e que a obra vai ser erguida, para acabar com o sofrimento da população”, pontuou Redano.

Via ALE/RO