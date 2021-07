Presidente Alex Redano cumpre agenda em Machadinho D’Oeste, onde destinou R$ 775 mil em emendas

Durante agenda de trabalho em Machadinho D’Oeste, o presidente Alex Redano (Republicanos) aproveitou para conceder entrevistas para duas emissoras de rádio locais: a Alternativa FM 87,9 e a 97,9 FM, prestando contas das ações de seu mandato e também de sua gestão a frente do Legislativo Estadual.

Antes, ele esteve visitando as obras da Escola Joaquim Pereira da Rocha, onde destinou emenda para melhorias, acompanhado da diretora Elisabeth, e se reuniu na prefeitura com o prefeito Paulo da Remap (DEM), vereadores e secretários municipais. O ex-deputado estadual Ezequiel Junior estava presente à entrevista na rádio 87,9.

“É importante que haja esse contato com as lideranças, com as pessoas, para que possamos ver de perto a realidade, acolher as demandas e acompanhar as ações que estamos intermediando aqui para Machadinho D’Oeste. Quero anunciar que, junto ao Governo, estamos articulando quatro quilômetros de asfalto novo e mais dez quilômetros de recapeamento, através do Tchau Poeira, atendendo ao pedido do prefeito e dos vereadores também”, destacou Redano.

Para Machadinho, em 2021, Alex Redano destinou R$ 775 mil em recursos de emendas. São R$ 450 mil investidos na recuperação das estradas vicinais, R$ 295 mil para melhorias na Escola Joaquim Pereira da Rocha, incluindo a compra de equipamentos de ar-condicionados para a climatização de salas e do administrativo; e mais R$ 30 mil para melhorias na creche no distrito do 5º BEC. Além desses recursos, Alex Redano assegurou 13 kits esportivos completos para equipes do futebol amador.

Volta às aulas

Durante a entrevista na rádio Alternativa, Redano foi indagado sobre a sua opinião sobre a vlta às aulas na rede estadual de ensino. “Os professores estão trabalhando em dobro, tendo mais gastos com energia e internet e a atenção precisa ser redobrada, para dar conta dos alunos nas aulas virtuais, com suas dúvidas e manter as aulas atrativas.Tenho um filho de 11 anos que também está desgastado com as aulas on line e sei do esforço de professores e dos estudantes também”, observou.

O deputado disse ainda que “todos queremos a volta às aulas, mas não é apenas voltar de qualquer jeito. Precisa ter um olhar especial, é preciso voltar, mas tem que ter a segunda dose assegurada aos professores e com todos os cuidados. A vacinação está avançando e reduzindo o número de casos e de óbitos. Mas, ainda temos um longo caminho e é preciso seguir usando máscaras, mantendo o distanciamento possível, usando álcool em gel e outras medidas”.

Ponte na RO-257

Na rádio 97,9 FM, o presidente foi cobrado para apoiar a conclusão das obras das cabeceiras da ponte na RO-257, ligando Machadinho a Ariquemes, no rio Branco, que geram transtornos para quem precisa utilizar na rodovia.

“Vamos buscar junto ao Departamento de Estradas de Rodagens (DER) uma resposta e vou informar ao prefeito Paulo da Remap. Isso é uma ação que precisa ser feita com urgência e vamos cobrar a devida atenção e celeridade”, completou Redano.

O prefeito Paulo da Remap, presente à entrevista, testemunhou o empenho do presidente da Assembleia para levar as obras do Tchau Poeira para o município. “O presidente Alex Redano se empenhou pessoalmente, agendou encontros com a Casa Civil e conseguimos um bom investimento: 4KM de asfalto novo e mais 10KM de recapeamento. Além disso, o deputado destinou emendas para o município, com destaque para os R$ 450 mil para a recuperação das estradas vicinais”, pontuou o prefeito.

Via Eranildo Costa Luna-ALE/RO