Presidente Alex Redano destina emenda para Escola Henrique Dias em Ariquemes

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, deputado Alex Redano recebeu na última segunda-feira (31/05) em Ariquemes o diretor da Escola Municipal Henrique dias. A visita ao parlamentar trata-se de o destino de uma emenda que o presidente fará a Escola Municipal Henrique dias, na ordem de R$ 40 mil Reais para a construção de um almoxarifado naquela Escola.

O Presidente Alex Redano falou do pedido recebido. “Recebi o pedido do nosso amigo Roberto Luiz Amaro (Prof. Beto) diretor da Escola Municipal Henrique Dias, na LC-70 da BR 364 no Travessão B-65, sabemos da dificuldade que tem diretores, professores e corpo pedagógico das escolas polo em todo nosso Estado, fiz questão de destinar essa emenda para que além doa 230 alunos do município os alunos do ensino médio, salas cedidas aos alunos do 1º, 2º e 3º ano, os 35 servidores, entre esses professores e agente do serviço escolar possam ter melhores condições de aprender e de ensinar”. Disse o Presidente.

O Diretor da Escola, professor Beto falou da importância dessa emenda e o quanto ela representa para alunos e professores. “Sabemos que mesmo em tempos de pandemia a educação não pode parar, com isso agradecemos imensamente o empenho do Presidente Alex Redano em destinar essa emenda que fará uma diferença enorme na Escola”. Frisou o diretor.

Via ALE-RO