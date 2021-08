Presidente Alex Redano destina emenda para reforçar ações da Polícia Civil no Vale do Jamari

Para fortalecer e reforçar as ações da Polícia Civil no Vale do Jamari, o presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), assegurou a destinação de uma emenda parlamentar significativa para a Delegacia Regional de Ariquemes.

“Será uma recurso destinado para ações pontuais e melhorias na estrutura de trabalho da Delegacia Regional, o que vai trazer melhores condições de trabalho e com isso a população vai ser beneficiada com ainda mais celeridade nas ações policiais, trazendo mais segurança para o cidadão de todo o Vale do Jamari, que é atendido pela Regional, com sede em Ariquemes”, destacou Redano.

A garantia foi dada nesta quinta-feira (12), durante encontro com Thiago Flores, diretor do Departamento de Polícia do Interior, Rodrigo Camargo, delegado regional, e Ricardo Rodrigues, delegado titular da Delegacia de Homicidios, ambos de Ariquemes, onde ocorreu o encontro.

O delegado Thiago Flores agradeceu por mais essa ação de Alex Redano em favor da segurança pública. “O deputado sempre tem sido um parceiro da Polícia Civil e da segurança pública e, mais uma vez, destina recursos para apoiar as ações em defesa da nossa sociedade. Em nome da direção geral de Polícia Civil e de todo os policiais que atuam no Vale do Jamari, agradecemos a mais esse benefício”, completou Flores.

Via Eranildo Costa Luna