Presidente Alex Redano discute acesso ao microcrédito e medidas para fortalecer o setor produtivo

O presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), discutiu durante reunião com representantes de entidades ligadas ao comércio, indústria e ao setor produtivo, medidas para facilitar o acesso ao microcrédito e para fortalecer as micro e pequenas empresas.

Do encontro, participaram o superintendente do Sebrae/RO, Daniel Pereira; o presidente da Acredcid/Banco do Povo, Manoel Serra, o presidente da Faperon, Hélio Dias; o superintendente da Fiero, Gilberto Baptista, o empresário Francisco Holanda e a representante da Fecomércio, Cilene de Macedo.

“É importante que possamos discutir medidas, caminhos que leve ao fortalecimento do microcrédito, permitindo um estímulo aos micro e pequenos negócios, tão afetados com essa pandemia do coronavírus”, destacou Alex Redano, acrescentando que “a Casa está à disposição para parcerias e cooperações com instituições, com a finalidade de levar benefícios para a nossa população”.

Banco do Povo

Manoel Serra fez uma breve explanação sobre a situação da entidade, que oferece microcrédito entre R$ 3 mil e R$ 30 mil para pequenas, microempresas, incluindo o setor informal e também ligadas ao campo. São R$ 13 milhões em linhas de crédito oferecidas ao ano, segundo informou Serra, atendendo em 18 cidades.

“Aproveitamos para pedir o apoio junto ao Executivo, para a liberação dos recursos, necessários à manutenção, das nossas agências, incluindo a expansão em mais 11 postos de atendimento”, informou Serra.

Sebrae

Daniel Pereira trouxe ao debate temas como a ampliação das relações comerciais e de negócios com a Bolívia, sugerindo a criação de uma comissão, formada pela Assembleia, setor produtivo e o Governo, com o objetivo de estreitar e facilitar esses laços.

Ele aproveitou para convidar Alex Redano ara participar da cerimônia de lançamento do programa Cidade Empreendedora e Inovadora de Rondônia, que será realizada no próximo dia 14, às 10hs. O Programa já tem a adesão de 45 dos 52 municípios rondonienses.

Via ALE-RO