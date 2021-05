Presidente Alex Redano discute benefícios para Itapuã do Oeste com prefeito e vereador

O presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), se reuniu na tarde desta terça-feira (11) com o prefeito de Itapuã do Oeste, Moisés Cavalheiro (MDB) e o vereador Ivan Tenório (MDB). Na pauta, a discussão de benefícios para o município, como a iluminação de LED, apoio para associações rurais e asfalto urbano.

“O primeiro pedido do prefeito e do vereador foi para apoiarmos as associações de produtores rurais, com a destinação de emendas para a aquisição de equipamentos. Vamos analisar o pedido com atenção e, dentro de nossas possibilidades, vamos buscar atender”, disse Redano.

O prefeito solicitou apoio para a implantação de iluminação em LED na área central da cidade, dando um novo aspecto urbano, com mais qualidade na iluminação e durabilidade. “A iluminação em LED é uma inovação que veio para ficar e a nossa cidade precisa ter essa novidade em seu urbanismo. Contamos com o apoio do presidente para implantarmos esse novo serviço de iluminação”, explicou Moisés Cavalheiro.

A pedido do prefeito, Redano disse que vai solicitar junto ao Executivo, através do Departamento de Estradas de Rodagens (DER), que Itapuã do Oeste seja contemplado com a pavimentação urbana, assegurando asfalto de qualidade.

Via ALE-RO