Presidente Alex Redano faz indicação ao Governo pela retomada das cirurgias eletivas

O presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos) apresentou indicação parlamentar ao Governo, através da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), para que seja autorizada a retomada das chamadas cirurgias eletivas e também de exames, para reduzir uma grande fila de espera de pacientes que se acumula nesse período de pandemia.

A indicação ocorre uma semana após Redano se reunir com a presidente do Sindicato dos Médicos de Rondônia (Simero), Flávia Lenzi; o presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado de Rondônia (Sindessero), Rafael Augusto, e com o cirurgião Rafael Brito, representando o Hospital 09 de Julho.

“Nessa reunião, fui informado de que, com a pandemia do coronavírus, as cirurgias eletivas foram suspensas, tanto na rede pública quanto na rede privada. Isso gerou uma fila de espera enorme e, em alguns casos, acabou tornando o que antes era uma simples cirurgia, num problema mais grave e complexo”, destacou Redano.

O parlamentar reforçou que acredita na sensibilidade do governador Marcos Rocha e no secretário da Sesau, Fernando Máximo, que irão analisar o pedido com atenção e, com os devidos cuidados, poderão autorizar a retomada das cirurgias eletivas.

Via ALE-RO