Presidente Alex Redano garante R$ 300 mil para recuperação de estradas em São Miguel do Guaporé

Atendendo ao pedido do vereador Negão da Linha 98 (Republicanos), o presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos) destinou R$ 300 mil para ser investido em melhorias das estradas vicinais de São Miguel do Guaporé. A garantia foi dada nesta terça-feira (27), durante encontro do deputado com o vereador, na sede do Legislativo Estadual.

“É a nossa contribuição para que o município de São Miguel do Guaporé tenha melhores estradas, tendo em vista que o município não consegue dar conta com recursos próprios, em razão do volume de serviços”, observou o deputado.

Redano disse que o investimento vai contribuir na melhoria da do escoamento da produção agropecuária, na locomoção da população e na segurança do transporte escolar, quando as aulas presenciais das redes municipal e estadual forem restabelecidas.

De acordo com o deputado Alex Redano, trata-se de mais um investimento que será feito para melhorias de estradas vicinais em Rondônia, através de emenda de sua autoria, se somando a tantas outras que têm destinado com a mesma finalidade, para outros municípios de todas as regiões do Estado.

Via ALE-RO/Foto: Diego Queiroz