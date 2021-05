Presidente Alex Redano indica credenciamento de restaurantes no interior, para oferecer refeição a R$ 2,00

Lançado na há duas semanas pelo Governo do Estado, o programa Prato Fácil vai fornecer refeições a apenas R$ 2,00, na rede de restaurantes credenciada, em Porto Velho. O presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), enalteceu a iniciativa do governador Marcos Rocha na implantação do programa, e aproveitou para apresentar uma indicação para que o programa seja estendido para municípios do interior.

“Parabenizo o governador pela implantação do programa, que nesse primeiro momento atende apenas a capital. Mas, apresentei indicação para que os municípios do interior também sejam contemplados, com o credenciamento dos restaurantes para que possam também oferecer refeições ao custo de R$ 2,00”, destacou Redano.

A coordenação do programa está a cargo da Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social (Seas), comandada pela primeira-dama Luana Rocha. Segundo o Governo anunciou, terá acesso às refeições a R$ 2,00 a população de baixa renda, em situação de vulnerabilidade, cadastrada no CadÚnico do Governo Federal.

Para poder oferecer a alimentação ao preço de R$ 2,00, o Governo vai subsidiar uma parte dos custos da refeição, através de recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (Fecoep), que os deputados estaduais aprovaram.

