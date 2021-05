Presidente Alex Redano participa de reunião com o setor produtivo em Ariquemes

Ao participar na tarde desta quarta-feira (12), de uma reunião com setor produtivo de Ariquemes, promovido pelo O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), o presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), reafirmou o seu compromisso com o setor responsável por sustentar a economia de Rondônia.

“O setor produtivo é o responsável direto por impulsionar a economia de Rondônia, gerando emprego e renda. Mas, apenas somando forças é possível estimular o agronegócio, e estamos à disposição para trabalhar nesse sentido”, afirmou Redano.

O encontro ocorreu na sede da Associação dos Pecuaristas de Ariquemes (APA), com as presenças do governador Marcos Rocha, do secretário estadual de Agricultura (Seagri), Evandro Padovani, deputados estaduais, pecuaristas, produtores de soja e piscicultores.

Ariquemes é um dos maiores produtores de peixe em cativeiro do país, sendo o maior da região Norte. A soja vem ganhando cada vez mais áreas cultivadas e aumento na produtividade em todo o Vale do Jamari, que também se destaca na criação de gado de corte e de leite.

“A Assembleia sempre se posiciona em defesa do setor produtivo, que é a mola propulsora da nossa economia. É importante que Legislativo e o Governo somem esforços para apoiar o agronegócio”, finalizou Redano.

Via ALE-RO