Presidente Alex Redano prestigia lançamento do Tchau Poeira em Alvorada do Oeste Cidade receberá 11 Km de asfalto novo e de recapeamento asfáltico, com R$ 3,2 milhões em investimentos

O presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), acompanhou na tarde desta quinta-feira (02), o lançamento do programa Tchau Poeira em Alvorada do Oeste, que levará 2,3 km de pavimentação e mais 8,9 km de recapeamento em microrrevestimento, somando mais de R$ 3,2 milhões em investimento para o município, serão 11 km de ruas em perfeito estado de trafegabilidade.

Na oportunidade, Alex Redano falou da importância desse projeto que leva asfalto a todas às cidades do Estado. “O que podemos ver nessa administração é um empenho de uma magnitude ainda não vista nesse Estado, desde a sua criação, é o Governo de Rondônia com o apoio da Assembleia Legislativa, garantindo aos municípios ruas e avenidas pavimentadas e recapeadas, tudo isso com recursos próprios”, disse o presidente.

O governador Coronel Marcos Rocha, anunciou o investimento na ordem de R$ 400 mil para a construção da Praça Municipal, através do programa Governo na Cidade. Para Alex Redano, “essa é a grande oportunidade de levar mais benefícios aos moradores dos municípios que mais precisam”.

Acompanharam ainda o lançamento do Tchau Poeira em Alvorada D’Oeste, os deputados Cabo Jhony Paixão (Republicanos), Luizinho Goebel (PV), Laerte Gomes (PSDB), José Lebrão (MDB). A secretária de Assistência Social do Estado (Seas), Luana Rocha, o chefe da Casa Civil, Junior Gonçalves; o diretor geral do Departamento de Estradas de Rodagens (DER), Elias Rezende, o secretário de Agricultura, Evandro Padovani, o superintendente da Seosp, Erasmo Meireles, o presidente da Emater, Luciano Brandão, o prefeito Vanderlei Casa Bela e a vice-prefeita Katiana também prestigiaram a solenidade, entre outras autoridades.

Via Mateus Andrade/ALE-RO