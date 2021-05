Presidente Alex Redano reafirma temor de invasões e crimes contra proprietários rurais

Ao participar na manhã desta terça-feira (11) da reunião da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, o presidente da Casa, Alex Redano (republicanos), reafirmou o seu temor com o clima de terror no campo, que é vivenciado por muitos proprietários rurais de praticamente todas as regiões de Rondônia.

“A cada dia, somos surpreendidos com notícias de invasões e de crimes, promovidos por grupos fortemente armados e com muita audácia, que desafiam a polícia e as autoridades. Rondônia não é uma terra sem lei e não vamos deixar a coisa descambar para uma guerra, por isso estamos aqui para contribuir com soluções para esse problema tão sério”, destacou Redano.

Segundo o presidente, “é o caso por exemplo da Fazenda Nossa Senhora Aparecida, em Chupinguaia, onde a sede foi invadida, depredada, funcionários ameaçados e humilhados e o dono agora teme pela colheita das 50 mil sacas de soja, por falta de segurança. Rondônia depende da agropecuária para sustentar a sua economia, mas quem trabalha e produz não tem mais sossego”.

Deputados estaduais, o secretário estadual de Segurança, Defesa e Cidadania, Hélio Pachá, o comandante geral da PM, coronel Almeida, entre outras autoridades ligadas á segurança publica, participaram da reunião. Na próxima semana, será a vez de a Polícia Civil ser ouvida na Comissão.

Para Redano, “chega a beirar o absurdo que esses grupos armados instalem o terror e desafiem as forças de segurança. É preciso darmos uma resposta a esses criminosos, dentro da lei, para que o campo possa ser um lugar de trabalho e de produção, não de crimes. A Assembleia está à disposição para contribuir com a Secretaria de Segurança, para garantir os recursos necessários para essas missões”.

Via ALE-RO