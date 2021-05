Presidente Alex Redano recebe direção da OAB/RO e discute parcerias institucionais

O presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), se reuniu nesta quinta-feira (20), com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Rondônia (OAB/RO), Elton Assis, acompanhado do tesoureiro Fernando Maia; do presidente da Caixa de Assistência ao Advogado de Rondônia (Caaro), Elton Fulber e do conselheiro seccional, Paulo Vasconcelos.

Na pauta, a discussão de assuntos institucionais e de uma parceria do Legislativo e da Ordem, em ações como a TV Assembleia e na promoção de cursos da Escola do Legislativo. O secretário geral do Parlamento, Marcos Matos e o corregedor geral da Casa, Guilherme Erse, ambos advogados, e Doca Santos e Gabriel Tomasete, assessores parlamentares e também advogados, participaram do encontro.

“A atividade dos advogados é essencial e não foi paralisada mesmo em tempos de pandemia, fato que reconhecemos. Os advogados seguem seu trabalho e a sociedade é a grande beneficiada com isso”, disse Redano.

O deputado manifestou a possibilidade de uma parceria para a inclusão de algum material da OAB na programação da TV Assembleia, que está em fase de expansão e aprimoramento. Outro tema de destaque foi a perspectiva de promoção de cursos em parceria com a Escola do Legislativo.

Via ALE-RO