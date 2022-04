Presidente Alex Redano recebe pedido de apoio à regionalização do SAMU Marconi Edson tem experiência na implantação do SAMU, sendo responsável pela chegada do serviço em Ariquemes e mais outros municípios do Vale do Jamari, com apoio de Alex Redano.

Copartilhe

Marconi Edson tem experiência na implantação do SAMU, sendo responsável pela chegada do serviço em Ariquemes e mais outros municípios do Vale do Jamari, com apoio de Alex Redano.