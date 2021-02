Presidente Alex Redano se reúne com representantes de Associações de Procuradores

O presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), se reuniu na tarde desta terça-feira (09), com os procuradores do Estado, Kherson Soares, que preside a Associação dos Procuradores do Estado de Rondônia (APER), e Luciano Alves, que é diretor executivo da Associação Nacional dos Procuradores de Estado (ANAPE).

Na visita institucional, Redano destacou a importância do trabalho dos procuradores, que dão o suporte necessário para que as ações possam ocorrer, dentro dos princípios da legalidade.

“Pela relevância dos trabalhos que os procuradores desenvolvem, nos colocamos à disposição para contribuir e atuar em parceria com a categoria e suas entidades representativas. Para esta Casa de Leis, uma boa aproximação com a Procuradoria Geral do Estado (PGE) é muito importante e vamos sempre atuar nesse sentido”, destacou Alex Redano.

O procurador Kherson Soares ressaltou que a entidade que preside manifesta o desejo de que a gestão do presidente Alex Redano seja exitosa, com esse sucesso se refletindo em benefícios para a sociedade. “Nossa entidade deseja sucesso e estamos sempre dispostos a colaborar, de forma institucional, no que for possível, pois é importante que as instituições estejam irmanadas”, completou Kherson Soares.

Transposição

O procurador Luciano Alves comanda a Procuradoria de Controle dos Direitos do Servidor (PCDS), sendo responsável direto por tratar da questão da transposição dos servidores aos quadros da União. O presidente Alex Redano aproveitou para indagar sobre o andamento dos processos de transposição.

“Seria importante que houvesse uma maior celeridade nos processos de transposição, fazendo justiça aos servidores e ao Estado de Rondônia. É um tema importante e que vou tratar junto ao Governo e também com a bancada federal, para que possamos ter mais agilidade nesse processo”, finalizou Redano.

Fonte: ALE-RO