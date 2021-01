Presidente da ALE cumpre determinações do TCE em relação à nova sede

O Tribunal de Contas de Rondônia (TCE/RO), através das mãos do conselheiro Erivan Oliveira da Silva, entendeu que o presidente da Assembleia Legislativa (ALE/RO), Laerte Gomes, do PSDB, cumpriu todas as determinações impostas pela Corte em processo relacionado à nova sede da Casa de Leis.

Inicialmente, o TCE/RO já havia considerado regular o contrato firmado entre o Legislativo e a empresa Engecom Engenharia Comércio e Indústria Ltda., “cujo objeto era a construção do edifício sede da ALE/RO”.

Entretanto, remanesceram questões de ordem técnica, cumpridas, prontamente dentro do prazo, pelo chefe do Legislativo estadual.

Conclusão

Por fim, o conselheiro responsável considerou sanada outra pendência voltada a suposta discrepância de valores encartados ao contrato da ALE/RO com a Engecon.

Acerca disso, asseverou:

“[…] o sócio-proprietário consentiu com a solicitação, o que tornou solucionada a pendência relativa à diferença de valores identificadas na instrução inicial desta Corte”.

Anotou de forma subsequente:

“[…]A alínea “c” [outra exigência técnica] também foi totalmente atendida, conforme informa o Ofício n. 274/SG/ALE/RO/2020 e faz prova o termo de recebimento dos serviços de assistência técnica presente na pág. 2 do ID n. 953662”.

E encerrou a demanda ao sacramentar:

“Sendo assim, em consonância com o exposto pelo corpo técnico deste Tribunal, considero formalmente cumpridas as determinações […]”, finalizou o conselheiro.

CONFIRA:

