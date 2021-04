Presidente da ALE-RO, Alex Redano confirma R$ 600 mil para recuperação de estradas e 6km de asfalto para Nova Mamoré

Estradas na região do distrito de Jacinopólis serão recuperadas e parceria com o Governo garante asfalto nos distritos

O presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), confirmou a destinação de R$ 600 mil para a recuperação das estradas na região do distrito de Jacinopólis, no município de Nova Mamoré, além da parceria com o Governo do Estado para assegurar seis quilômetros de pavimentação asfáltica.

A confirmação dos benefícios para o município ocorreu nesta semana, durante encontro de Alex Redano com o prefeito Marcélio Brasileiro (DEM), o vice-prefeito Sérgio Bermond (Podemos) e o vereador Marquinhos da 28 (Podemos).

“É volume considerável de investimentos e tenho certeza de que, nas mãos de quem sabe fazer, como é o caso do prefeito Marcélio Brasileiro, esse recurso será bem aplicado e vai assegurar a melhoria das estradas na região de Jacinopólis, distrito pelo qual tenho muito carinho, atendendo ao pedido do vereador Marquinhos da 28, que sempre defende aquela região”, disse Redano.

O prefeito agradeceu pela destinação da emenda e disse que vai cuidar do recurso com responsabilidade, para fazer render o máximo, para que a população tenha estrada de qualidade. “Esse é o nosso maior desafio: arrumar as estradas. E com esse recurso, vamos fazer um grande trabalho na região do distrito de Jacinopólis, que está numa situação precária”.

Redano confirmou que assegurou junto ao Governo a pavimentação de seis quilômetros de asfalto urbano para Nova Mamoré, que vai atender os distritos de Jacinopólis, Nova Dimensão e Palmeiras.

Fonte: ALE-RO