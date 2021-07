Presidente da ALE-RO, Alex Redano participa da solenidade de abertura de capacitação em Defesa Civil

Atendendo ao convite do coronel Nivaldo, comandante geral do Corpo de Bombeiros, o presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), participou na manhã desta segunda-feira (05), no auditório do Senai em Ariquemes, da solenidade de abertura do 3º Módulo da Capacitação Continuada em Defesa Civil: Estágio Básico de Defesa Civil (Ebadec).

Durante o evento, o deputado manifestou a sua disposição em apoiar o setor da Defesa Civil, importante mecanismo de prevenção e de socorro em situações de emergência.

“É um evento muito importante, pois capacitar a quem precisa dar uma resposta à sociedade em casos de emergência, é fundamental para que tenhamos uma pronta resposta, de forma eficaz e célere. Estou colocando o nosso mandato à disposição para contribuir, dentro de nossas possibilidades”, destacou Redano.

O secretário de Estado de Defesa e Cidadania (Sesdec), coronel Hélio Pachá, o subcomandante dos Bombeiros, coronel Lindoval Leal, a chefe do estado maior dos Bombeiros, tenente coronel Daniele Ferreira, o vice-prefeito de Ariquemes, Sargento Gabriel (Patriota), participaram da solenidade.

