Presidente da ALE-RO, Alex Redano se reúne com o secretário da Seduc para tratar da liberação de recursos para educação Suamy Vivecananda assegurou que dará celeridade na tramitação dos processos, para garantir os investimentos na rede de ensino.

O presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicano), discutiu a liberação dos recursos para garantir investimentos na educação pública em diversos municípios de Rondônia, durante encontro, nesta quarta-feira (22), com o secretário estadual de Educação (Seduc), Suamy Vivecananda. O deputado Ezequiel Neiva (PTB) também participou da reunião, junto com assessores do presidente

“É um volume considerável de recursos, para atender às escolas da capital e do interior, com melhorias em sua estrutura, para oferecer melhores condições aos alunos, professores e servidores escolares. Os processos ainda estão tramitando, muito em razão da pandemia que afastou servidores do trabalho, mas solicitei ao secretário que desse prioridade nessa liberação”, explicou Redano

O secretário se comprometeu em dar atenção especial ao pleito do presidente, informando que vai determinar que os processos tenham a celeridade necessária, para que os recursos sejam liberados em tempo hábil, beneficiando a rede de ensino

Além da melhoria nas estruturas das unidades escolares, com construções e reformas, os recursos assegurados pelo mandato de Alex Redano atendem ainda a compra de material didático, pedagógico e computadores e equipamentos

“A educação é um setor que tem recebido uma atenção especial do nosso mandato, sempre destinando emendas, buscando ações em parceria com o Governo, escolas e prefeituras, para investir na melhoria da qualidade de ensino. É importante que professores e alunos disponham de mais ferramentas, que permitam um ensino e aprendizado melhor e mais eficiente”, completou Alex Redano.

