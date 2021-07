Presidente da ALE-RO, Alex Redano visita Nova Dimensão e confirma recursos para recuperação de linhas

Durante visita a Nova Dimensão, distrito de Nova Mamoré, o presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), confirmou a destinação de recursos para a recuperação de duas linhas na região: as linhas 29 e 31, garantindo boas condições para o escoamento da produção agropecuária e trânsito de veículos.

“Serão R$ 300 mil para a recuperação dessas duas linhas, já garantidos. Estamos trabalhando ainda junto ao Governo, para assegurar a execução de asfalto na avenida principal do distrito, uma reivindicação da comunidade”, explicou Redano.

Em Nova Dimensão, Redano foi recebido pelo vice-prefeito Sérgio Bermond (Podemos), o vereador Marquinhos da 28 (Podemos) e o empresário Adriano do Laticínio. Atendendo ao pedido do vereador Marquinhos, o deputado destinou emenda para a recuperação das estradas vicinais no entorno do distrito de Jacinopólis.

“Nessas obras, serão aplicados mais R$ 600 mil, totalizando R$ 900 mil investidos em Nova Mamoré, atendendo os dois principais distritos com a melhoria das estradas, que é a grande necessidade dessas localidades”, completou Redano.

Por fim, o parlamentar recebeu um pedido em especial: interceder junto ao Governo, através do Departamento de Estradas de Rodagens (DER), para melhorias na chamada Linha D, que interliga Nova Dimensão a Nova Mamoré.

Via ALE-RO