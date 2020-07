Presidente da ALE-RO, Deputado Laerte Gomes recebe representantes da Polícia Civil de Rondônia

Nesta quarta-feira (29), o presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB), acompanhado do deputado Geraldo da Rondônia (PSC), recebeu o delegado geral da Polícia Civil de Rondônia, Samir Fouad Abboud, o presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Judiciária Civil do Estado de Rondônia (Sindepro), Renato Eduardo de Souza e o presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Rondônia (Sinpol), Rodrigo Marinho.

Eles entregaram ao parlamentar, ofício solicitando que as polícias de Rondônia tenham o mesmo tratamento dado às polícias da União, na reforma da Previdência.

Em resposta, o presidente Laerte Gomes informou que Assembleia ainda irá nominar o relator da Reforma da Previdência.

“Porém, desde já, nos colocamos à disposição para ouvir, tanto o Sindepro como o Sinpol para tentar adequar e evitar que os servidores da categoria sejam prejudicados. Até porque a Assembleia já vem defendendo pautas relacionadas à Segurança Pública”, concluiu o presidente.

