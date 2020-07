Presidente da ALE-RO Laerte Gomes parabeniza Luizão pelo retorno a prefeitura de Rolim de Moura

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, deputado Laerte Gomes (PSDB) visitou na manhã desta quinta-feira (16) o município de Rolim de Moura (RO) e foi recepcionado pelo prefeito Luiz Ademir Schock, “Luizão do Trento” e o vice-prefeito Fabrício Melo.

Laerte cumpre agenda na região da zona da mata e disse que fez questão de visitar o prefeito Luizão para parabeniza-lo pelo seu retorno ao comando do munícipio e afirmou que o TSE fez justiça ao determinar o retorno de Luizão e Fabrício aos cargos que foram eleitos. “A cidade perdeu muito com afastamento do Luizão, e são poucos municípios do nosso estado com tantas obras em andamento, eu viajo todo o estado e o Luizão e sua equipe técnica são muito eficiente e elaboram projetos que estão fazendo a diferença”.

O presidente da Assembleia fez questão de reafirmar o compromisso de colocar 600 mil reais para o município de Rolim de Moura para a aquisição de tubos armco para serem instalados na zona rural e garantir melhorias aos produtores.

Luizão do Trento agradeceu a visita cordial do presidente da Assembleia Legislativa e informou que está em busca de mais emendas por meio do mandato do deputado Laerte Gomes para garantir mais investimentos no munícipio.

“Estamos voltando agora, colocando a casa em ordem, mas vamos trabalhar com muito afinco para entregarmos uma Rolim de Moura, bem melhor do que pegamos”, afirmou Luizão.

Por Assessoria/Prefeitura