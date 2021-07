Presidente da Assembeia Legislativa, deputado Alex Redano prestigia a posse do novo superintendente da PRF em Rondônia

O presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), prestigiou na manhã desta quinta-feira (15), a solenidade de transmissão de função de superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia. Rommel Dantas assumiu o comando, com a saída de Gilson Alves.

Participaram da solenidade o deputado Cabo Jhony Paixão (Republicanos), o diretor-geral da PRF, Silvinei Vazques, o presidente do TCE, conselheiro Paulo Cury Neto; o secretário de Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), Hélio Pachá, o coronel Souza Pires, da 17ª Brigada, entre outras autoridades.

“Esta Casa está aberta para a PRF, nos colocamos à disposição para colaborar com a corporação, por entendermos a importância do trabalho da PRF para dar segurança a quem transita pelas rodovias federais. O espaço na Assembleia Legislativa está também aberto para qualquer evento que as entidades e instituições precisem realizar”, disse Redano.

Um vídeo com a história e o trabalho da PRF foi exibido logo no inicio da solenidade, destacando as ações da corporação, executadas levando em conta as peculiaridades de cada região do país. Policiais rodoviários federais e servidores, inclusive aposentados, foram homenageados com certificados de reconhecimento.

Silvinei Vasques aproveitou a solenidade para anunciar a retomada das obras da sede da PRF em Rondônia. “Está autorizada a nova licitação para a retomada dos serviços, para que o Estado tenha esse novo espaço de trabalho”, assegurou.

Falando em nome do Governo, o secretário de Segurança assegurou que será dada continuidade à cooperação com a PRF. “Esse trabalho integrado, que trouxe tão bons resultados, vai continuar com a gestão do Rommel Dantas a frente da PRF, estou convencido disso”, pontuou.

Troca de comando

Em seu discurso de despedida, Gilson Alves disse que “a promessa é de que ficaria apenas seis meses, mas somei quase dois anos de atuação aqui em Rondônia. Logo que cheguei aqui, minha prioridade foi fazer uma aproximação com os demais órgãos, instituições e com a sociedade, visando uma cooperação mútua”.

Já o novo superintendente, fez uma agradecimento a Deus e a sua família, fazendo uma menção honrosa aos colegas policiais rodoviários federais, pelo apoio e o trabalho em parceria.

“Quando você sucede uma gestão bem sucedida, é preciso se esforçar mais para manter o mesmo padrão de trabalho. Conto com o comprometimento de todos os colegas nessa luta. Temos que ser ousados e inovar sempre e um dos nossos desafios é o de entregar a nova sede da PRF, que esperamos retomar a licitação para a conclusão da obra”, destacou Rommel.

Via ALE-RO