Presidente da Assembleia Alex Redano destaca importância de conhecer novos modelos de gestão Reunido com os governadores de Rondônia e do Tocantins, deputado disse que troca de informações promove avanços

Reunido com os governadores de Rondônia e do Tocantins, deputado disse que troca de informações promove avanços

Encerrando a sua extensa agenda de trabalho em Palmas, o presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), se reuniu com os governadores Mauro Carlesse, do Tocantins, e Marcos Rocha, de Rondônia, além de deputados estaduais dos dois estados, secretários e outras autoridades.

Ele aproveitou para enaltecer a possibilidade de conhecer novos modelos de gestão e a troca de informações e de experiências na gestão pública. “Na administração pública são muitos os desafios, são muitas as áreas que demandam atenção e recursos. Por isso, é sempre importante conhecer experiências bem sucedidas e aplicá-las, levando em conta as peculiaridades de Rondônia”, destacou Redano.

Durante seu discurso no encontro de autoridades, o presidente fez uma comparação entre Rondônia e Tocantins: “Temos uma característica em comum aqui com o Tocantins, que é a união dos poderes. Estar unidos, em prol da população, é muito importante. O Estado cresce se todos somam esforços e trabalham, de forma independente, mas sempre buscando construir o melhor para a sociedade”.

Ele aproveitou para enaltecer o trabalho desenvolvido pelo governador Marcos Rocha e sua equipe. “Quero registrar que Rondônia tem uma característica de ter coronéis como gestores, deixando um legado importante. Tivemos o coronel Jorge Teixeira, o Teixeirão, que impulsionou, transformou o nosso Estado. Agora, temos o coronel Marcos Rocha, que está promovendo uma grande mudança em Rondônia, com um modelo de gestão que tem trazido melhorias para a nossa população, nas mais diversas áreas. Aqui em Tocantins, por onde andei, só ouvi elogios sobre a atuação do governador Mauro Carlesse”.

Presídios

Após visitar o sistema prisional de Palmas, onde metade dos apenados trabalham e com isso se reduziu as tensões nos presídios, além de gerar renda e a remissão de pena.

“É algo diferente e precisamos, secretário Marcos Rito, implantar esse modelo em Rondônia, adaptando-o a nossa realidade, para que possamos avançar também na questão prisional, pois temos enfrentado muitas dificuldades, em especial no presídio de Ariquemes, que tem registrado muitas fugas e gerado insegurança na população”, defendeu.

Faculdade

Outro ponto positivo que Redano observou é o funcionamento da faculdade estadual, com cursos gratuitos, incluindo o de medicina. “Aqui, quem é pobre, tem a possibilidade de ser médico. De estudar numa universidade pública. Um curso de medicina privado é muito caro e a maioria dos estudantes não pode pagar. Esse é um modelo interessante e que, dentro da nossa realidade, precisamos trabalhar e buscar também implantar, para quem sabe promover a formação médica para mais rondonienses”, disse Redano.

Por fim, ele agradeceu pela recepção e pelos conhecimentos que pode absorver em três dias na capital tocantinense.

“Agradeço, em nome do governador Mauro Carlesse, do presidente da Assembleia Legislativa, Antonio Andrade (PTB), da deputada Luana Ribeiro (PSDB), à hospitalidade do povo do Tocantins. Todos nos receberam muito bem, todos foram muito solícitos e nos trataram com muita atenção e carinho, além de nos apresentar o modelo prisional aqui do Estado e outros temas que discutimos, nessa troca importante de experiências de gestão, que é muito importante. Que possamos retribuir essa recepção, recebendo as autoridades tocantinenses em Rondônia”, finalizou Redano.

Via Jocenir Sérgio Santanna