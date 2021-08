Presidente da Assembleia Alex Redano vistoria obras de bloqueteamento de alamedas em Ariquemes

Acompanhado da prefeita Carla Redano (Patriota), o presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), vistoriou na manhã desta segunda-feira (30), os trabalhos de bloqueteamento das alamedas de Ariquemes, iniciado pelo Setor 02, um dos mais populosos da cidade, mas que vai se estender aos Setores 01, 03 e 04, que esperam há décadas pelo serviço.

“A obra de bloqueteamento das alamedas é uma das mais esperadas pela população de Ariquemes. Quando cheguei aqui, aos 10 anos de idade, já era uma cobrança por essas alamedas e agora a prefeitura vai realizar o sonho de muitas famílias com esse serviço”, destacou Alex Redano.

A prefeita disse que a cidade tem recebido investimentos em diversas áreas, fruto de parcerias e convênios e que a melhoria da infraestrutura urbana tem ganhado um novo impulso, citando as obras do Tchau Poeira e do Governo na Cidade, através de termo de cooperação com o Governo, entre outras ações.

“Estamos podendo realizar mais em prol da nossa população, graças às parcerias que estabelecemos. Essa obra de bloqueteamento das alamedas, aguardada há 40 anos, é muito importante para a valorização do espaço público, dos imóveis e para a melhoria da aparência de nossa cidade, que a cada dia cresce mais e se desenvolve”, completou Carla Redano.

Bloqueteamento

O projeto é uma iniciativa da prefeitura de Ariquemes, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), com o Programa Construindo a Liberdade, da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus). A Secretaria Municipal de Obras (Semosp) executa os serviços de pavimentação com piso intertravado com bloco sextavado assentados sobre uma base de areia permeável, com gramado nas laterais.

O trabalho envolve seis máquinas, 22 colaboradores e quatro milhões de blocos serão assentados em todas as alamedas dos Setores 01, 02, 03 e 04. O trabalho começa com o nivelamento da alameda para em seguida ser distribuída a areia, para o assentamento dos blocos e plantio da grama.

Via Eranildo Costa Luna