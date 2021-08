Presidente da Assembleia Alex Redano volta a defender equilíbrio na aprovação de reforma da previdência Situação do Iperon é debatida mais uma vez, junto com a necessidade de aprovação da reforma da previdência

Situação do Iperon é debatida mais uma vez, junto com a necessidade de aprovação da reforma da previdência

Em mais uma reunião para debater a reforma da previdência em Rondônia, o presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), voltou a defender a necessidade de se encontrar um ponto de equilíbrio, que possa levar em conta a questão financeira, mas também a situação dos servidores estaduais.

A reunião ocorreu na manhã desta sexta-feira (27),na sede do Tribunal de Contas do Estado (TCE), com a participação dos deputados Cirone Deiró e Jair Montes (Avante), além do presidente do TCE, Paulo Cury, do chefe da Casa Civil, Junior Gonçalves, o secretário estadual de Finanças (Sefin), Luís Fernando, o presidente do Ministério Público de Contas, Adilson de Medeiros, além de representantes de algumas categorias e do setor produtivo.

“O que sempre venho defendendo é a busca por um diálogo, por um equilíbrio. Precisa dar atenção à questão dos servidores, mas as contas do Iperon não fecham e isso tem que ser encarado com muita seriedade”, disse Redano.

Por ser um projeto complexo, Redano disse que não será uma decisão pessoal, mas é coletiva dos deputados a apreciação e votação da matéria. “Não podemos deixar de agir. As consequências de não aprovarmos essa matéria são devastadoras. Se não aprovarmos, quem vai perder é toda a população. Pensando no coletivo, vamos ajudar também de forma individual”, explicou.

O presidente disse ainda que “o governador Marcos Rocha tem coragem de encarar temas polêmicos, como o Zoneamento e a previdência. Se tivessem tomado medidas lá atrás, hoje não estaríamos na situação em que nos encontramos no Iperon e, infelizmente, temos que tomar medidas impopulares”.

Iperon

O conselheiro do TCE, Edilson Souza Silva, fez uma apresentação dos números coletados em relatórios oficiais e fruto de um trabalho de uma empresa atuarial” contratada, que mostram a gravidade da situação do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Rondônia (Iperon), que se nada for feito, em abril de 2022, segundo ele, vai faltar recursos e as consequências para o Estado serão severas e danosas.

“Essa reforma não vai agradar a todos. Mas, vai permitir que tenhamos a manutenção fiscal e financeira. Até hoje, foram feitas apenas medidas paliativas e que empurravam o problema pra frente. Agora, não há mais como protelar: ou tomamos as medidas necessárias, ou o Estado fica insolvente as consequências são pesadas demais para toda a sociedade”, advertiu Edilson.

Uma medida que ele defendeu como urgente, inclusa na reforma previdenciária, é a unificação dos dois fundos do Iperon hoje: o financeiro e o capitalizado. O financeiro dá um prejuízo, em média de R$ 25 milhões ao mês e o Estado e os demais poderes e instituições lançam mão de aporte financeiro para fechar as contas. Já o fundo capitalizado tem superávit de R$ 17 milhões ao mês e uma reserva de 1,9 bilhão, sendo portanto, sadio.

“A opção mais vantajosa, e ainda assim exige muito esforço, é a fusão dos dois fundos, a aprovação do plano de amortização e a aprovação da reforma da previdência. Ainda assim, o valor a ser gasto anual com a previdência vai superar os R$ 600 milhões, com a previsão desse valor se mantendo estável ao longo dos próximos dez anos”, observou o conselheiro.

Sem a aprovação dessa reforma com essas medidas, além de a partir de abril já faltar recursos para pagar os inativos, com o Estado tendo que optar entre as folhas dos ativos ou dos inativos, nos números mostrados por Edilson Silva, o gasto anual iria superar R$ 1 bilhão e crescendo a cada ano, tornando-se insustentável.

“Mostramos esses números aos deputados estaduais, a sindicatos, ao setor produtivo e aos demais poderes e instituições, com a finalidade de apresentar a dura realidade e o remédio que precisa ser ministrado. Ainda é possível assegurar os pagamentos das aposentadorias e pensões, dos salários dos servidores da ativa e da manutenção das contas públicas em dia. Mas, não podemos esperar mais e nem ceder: ou resolvemos ou vamos todos sofrer duramente”, alertou.

As consequências para um atraso de folha de pagamento seriam, de imediato, a suspensão de contratos e convênios, além da responsabilização dos gestores, entre outras medidas previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Debates

O chefe da Casa Civil disse que essa situação preocupa o governador Marcos Rocha. “Foi sempre deixado para depois, mas agora não cabe mais essa premissa: não tem como adiar mais. Mesmo pagando um preço alto, politicamente, estamos enfrentando esse problema. Conclamo os deputados a votarem a matéria conforme for apresentada pelo Executivo, e a tempo para que possamos implementar os efeitos da lei com brevidade”, argumentou.

O secretário da Sefin pontuou que “o que se apresenta é uma solução viável e efetiva para o problema. Cabe a nós evitarmos que ocorra o que outros Estados enfrentam, com atrasos e parcelamentos de pagamentos.

O presidente da Associação dos Membros do Ministério Público (Ampro), promotor Éverson Pini, também reforçou que é preciso observar a necessidade financeira, mas levando em conta a promoção da justiça. “Como equilibrar fazer justiça com o servidor que se dedicou durante anos, com essa necessidade financeira do Iperon? Onde ficamos em meio a isso tudo? Servidor não é o vilão e não pode arcar sozinho com todos os ônus desse processo”, argumentou.

Já a juíza Euma Tourinho, presidente da Associação dos Magistrados do Estado de Rondônia (Ameron), lembrou que, em 2019, durante a discussão da reforma nacional da previdência, se dizia que sem a sua aprovação, o país enfrentaria dificuldades.

“Foi aprovada a reforma nacional, penalizou o trabalhador em muitas áreas e o que vemos é uma situação econômica do país grave, com inflação e desemprego. Ou seja, nada mudou. Rondônia está entre os melhores estados do país na sua economia, não me parece justo fazermos uma dura reforma para penalizar os servidores estaduais”, destacou.

Via Eranildo Costa Luna