Presidente da Assembleia faz intermediação junto ao Governo para a aplicação de R$ 700 mil em Ariquemes

O presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), anunciou na última sexta-feira (01) a intermediação junto ao Governo do Estado para o destino de R$ 700 mil para o setor de agricultura do município de Ariquemes. O anúncio aconteceu durante um evento realizado pela Prefeitura de Ariquemes, que reuniu cerca de 200 agricultores.

“É gratificante poder interceder com essa aplicação de recursos do Estado para atender o homem do campo. Sabemos das dificuldades que tem quem sobrevive da agricultura, e essa é uma das bandeiras que defendo desde o meu primeiro mandato como vereador por Ariquemes”.

A prefeita Carla Redano agradeceu a intermediação feita pelo deputado junto ao governo do Estado. “Termos o apoio como o do presidente da Assembleia Legislativa e o governo do Estado como parceiro, é fundamental, pois sabemos que a população será beneficiada diretamente, com o resultado desse alinhamento”, agradeceu a prefeita.

Acompanhou o anúncio dessa emenda, o governador coronel Marcos Rocha e a deputada federal Mariana Carvalho (Republicanos). A deputada reforçou a importância do destino dessa aplicação de recursos para o município de Ariquemes. O que o homem do campo precisa são de boas condições para trabalhar e isso o Estado está fazendo graças a essa indicação do presidente Alex Redano, ouvir o homem do campo é uma das formas de agradecer o que chega em nossas mesas”, frisou a deputada.

O secretário de Agricultura do município, Antônio Marcos, agradeceu ao presidente Alex Redano pela intercedência e o governador pela aplicação de recursos. “Graças a esse governo municipalista, estamos vendo as ações chegarem em todos os municípios, a agricultura é a base para mantermos a cidade bem alimentada”, pontuou o secretário.

Por Mateus Andrade