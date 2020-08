Presidente da Assembleia Laerte Gomes destaca importância do BASA para a economia de Rondônia

Na manhã desta quarta-feira (19), o presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB) participou de uma reunião do Banco da Amazônia de Rondônia (BASA), na Superintendência Regional de Rondônia (Super-RO) que contou com a participação, por videoconferência, do presidente da instituição, Valdecir Tose.

Na pauta da reunião, que contou ainda com a presença do deputado Chiquinho da Emater (PSB), Tose falou sobre as oportunidades de negócios sustentáveis, entre os quais, os programas de financiamento do BASA, a exemplo do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO).

Segundo Valdecir Tose, o FNO é a principal fonte de recursos financeiros estáveis para o crédito de fomento da Região Norte e um dos principais instrumentos econômico-financeiros de execução da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), elaborada pelo Ministério da Integração Nacional.

“E hoje, os caminhos que a instituição está tomando no momento é de estender os braços do banco para parceiros, através de repasse, para credenciados, através de correspondentes bancários e na parte de microcréditos, estamos outras unidades, antes o BASA trabalhava com microcrédito só em Porto Velho e a ideia agora é abrir em Ariquemes e Cacoal de forma totalmente digital, sem a necessidade do banco abrir uma agência física”, destacou Tose.

Ele ainda explicou que o BASA tem interesse em abrir agências que fogem do modelo tradicional, mas sim, agências voltadas para o crédito.

“Porque nós somos um banco de desenvolvimento, um banco de fomento. Temos outras linhas como poupança, conta corrente, empréstimos, mas o foco é o fomento. Não posso abrir uma agência tradicional que tem um custo muito elevado, e é aí que eu perco a questão da eficiência. O transporte de valores, por exemplo, para Machadinho do Oeste, onde precisamos ter uma agência, é absurdamente caro e isso começa a inviabilizar a agência. Então é muito melhor trabalhar com crédito, sem dinheiro. E hoje temos condições de fazer isso. Sabemos que é um passo difícil, mas já estamos avançando e conta com o apoio das federações, da Emater, do Governo de Rondônia para que possamos expandir ainda mais essa parceria que sempre tivemos”, enfatizou Tose.

Após agradecer o convite para participar da videoconferência, o presidente Laerte Gomes, ressaltou a importância do Banco da Amazônia para a economia de Rondônia.

“O BASA é peça fundamental para o desenvolvimento da nossa agricultura, das nossas indústrias. Aproveito para ressaltar o comprometimento do nosso superintendente aqui em Rondônia, Diego Campos, que no acompanhou em várias visitas a indústrias de Ji-Paraná, junto com o senador Marcos Rogério, onde pudemos ver in loco a importância do BASA na vida dessas empresas, de como as oportunidades do banco agregam valor ao setor produtivo. Os próprios produtores confirmaram que o crescimento deles e o tamanho em que estão, os empregos que eles estão gerando, devem ao principal parceiro que é o BASA”, contou o presidente Laerte.

O parlamentar reforçou que a instituição é responsável por fomentar o setor produtivo de Rondônia e parabenizou a gestão do superintendente Diego Campos pelo interesse de andar por todo o estado.

“E é isso que temos que ter, interatividade. A primeira vez que convidamos o Diego para ir ao interior visitar os empresários ele foi de imediato, se colocou à disposição para ver de perto como é a nossa Rondônia, que cresce e desenvolve a cada dia. E como presidente da Assembleia, aqui acompanhado do colega deputado Chiquinho da Emater, também coloca nossa Casa à disposição do BASA para continuarmos com essa parceria e interagimos sempre a favor do desenvolvimento do nosso estado”, concluiu o parlamentar.

Participaram da reunião representantes da Emater, Sedam, Seagri, Faperon, Sedi/Suder, Fazer, Incra e o advogado Fabrício Jurado, representando o senador Marcos Rogério.

Por Juliana Martins