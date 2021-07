Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alex Redano anuncia convênio de R$ 1 milhão para recuperação de estradas em Vale do Anari Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alex Redano anuncia convênio de R$ 1 milhão para recuperação de estradas em Vale do Anari

O presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), anunciou que o Governo celebrou o convênio de R$ 1 milhão com a prefeitura de Vale do Anari, para ser aplicado na recuperação de pouco mais de 100 quilômetros de estradas vicinais do município, ação indicada pelo parlamentar.

“É um volume significativo de investimento que é feito pelo Governo, para beneficiar a população rural de Vale do Anari, município produtivo e que tem necessidade de boas estradas para atender aos produtores rurais e aos moradores das zonas rurais”, disse Redano, que fez a indicação e se empenhou pessoalmente para que o recurso fosse liberado para Vale do Anari.

O termo de convênio foi celebrado entre o Departamento de Estradas de Rodagens (DER), através do diretor-geral, Elias Rezende, e o prefeito de Vale do Anari, Anildo Alberton (MDB), objetivando a recuperação de 104,74 quilômetros de estradas vicinais, com serviços de limpeza lateral, conformação da plataforma e revestimento primário.

O recursos será utilizado na contratação de terceiros e na aquisição de equipamentos e material de consumo para execução do serviço. A prefeitura vai oferecer uma contrapartida no valor de R$ 52.395,22.

Tchau Poeira

Alex Redano atua ainda para garantir junto ao Governo que Vale do Anari seja contemplado com as ações do programa Tchau Poeira. A previsão é de que o município deverá receber três quilômetros de recapeamento e pelo menos mais três quilômetros de asfalto novo.

Via ALE-RO