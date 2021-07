Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alex Redano avalia como positivos os primeiros meses de gestão

O presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), avaliou como positivas as ações do Legislativo Estadual nos primeiros meses de sua gestão, junto com a Mesa Diretora e o apoio dos demais parlamentares.

“Foram inúmeros projetos relevantes discutidos e aprovados. Mesmo com as restrições, não deixamos de abrir espaços para a sociedade contribuir com as discussões e as sessões são transmitidas ao vivo na TV aberta para Porto Velho e nas redes sociais. Pela primeira vez, a Assembleia Legislativa realizou uma sessão em pleno domingo, para votar o programa estadual de imunização contra a covid-19”, destacou Redano.

Ainda segundo o presidente, “o balanço inicial é positivo, fechamos a primeira sessão legislativa com a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentária (PDO) e destaco principalmente a aprovação do PLC 80, projeto que promove alteração em áreas de reserva, com a criação de novos espaços de preservação e o ajuste nos limites de outras áreas, assegurando a atividade produtiva em áreas já consolidadas”.

Sobre a relação com os demais Poderes e instituições, Redano pontuou o diálogo como essencial nesse período, sempre preservando a autonomia de cada ente. “O bom diálogo entre os Poderes é fundamental, e isso não afeta a autonomia e independência de cada um. E temos buscado atuar com equilíbrio e respeitando as competências de cada ente”, completou.

Por fim, Redano agradeceu aos membros da Mesa Diretora e aos demais deputados, pelo apoio que tem recebido. “Somos um Parlamento, as decisões são tomadas em conjunto. Abrimos espaços para cada parlamentar opinar e damos a liberdade necessária para que cada um exerça seu mandato de acordo com a sua consciência e motivações. Confiamos que iremos seguir trabalhando e contribuindo com o desenvolvimento de Rondônia”, finalizou.

Via ALE-RO