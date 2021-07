Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alex Redano destaca empenho de R$ 500 mil para recuperação de estradas em Monte Negro

O município de Monte Negro foi atendido, através de convênio, com a destinação de R$ 500 mil para a recuperação das estradas vicinais, após a indicação do presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos) ao Executivo.

“Fomos informados de que o recurso está empenhado e vai atender à demanda do município, que é a melhoria das estradas vicinais para a garantia do escoamento do produção agropecuária e o livre trânsito de veículos. Fazer estradas é garantir que o acesso aos demais serviços públicos se torne possível”, destacou Redano.

O recursos empenhado via Departamento de Estradas de Rodagens (DER) está na conta da prefeitura de Monte Negro.

Quartel

Neste ano, para Monte Negro, Alex Redano assegurou emenda parlamentar, no valor de R$ 70 mil, para melhorias no quartel do 1° PEL/3°CIA/7°BPM, atendendo ao pedido do sargento 2º PM Walmir, comandante do pelotão. O recurso será utilizado para construir o muro do quartel que abriga o pelotão e também para a compra de alguns utensílios, para melhorar a estrutura da unidade militar.

Educação

Redano também assegurou emenda, no valor de R$ 225.150,00 para a prefeitura de Monte Negro adquirir material didático para a rede municipal de ensino, através do projeto Aprender Construindo. O processo de convênio foi garantido ainda no final de 2020.

Via ALE-RO