Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alex Redano participa do lançamento do Tchau Poeira em Cerejeiras Cidade vai receber 6,5 KM de asfalto novo e mais 11 KM de recuperação asfáltica

A cidade de Cerejeiras, uma das mais importantes do Cone Sul de Rondônia, foi contemplada com a assinatura do termo de cooperação entre o Governo e a prefeitura, para a execução do programa Tchau Poeira, que vai garantir 6,5 quilômetros de pavimentação e mais 11 quilômetros de recuperação asfáltica com microrrevestimento.

O presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), prestigiou a solenidade, destacando a participação direta dos deputados estaduais na concretização do Tchau Poeira, com a aprovação dos R$ 300 milhões para o Governo investir nos 52 municípios de Rondônia.

“É um programa importante para as cidades, para dar uma nova cara para a infraestrutura urbana. E a Assembleia Legislativa é parceira nessa ação, aprovando os recursos que garantem o investimento de R$ 300 milhões nos 52 municípios, com asfalto novo e recuperação de pavimento”, destacou Redano.

Alex Redano ressaltou que “ruas asfaltadas representam mais saúde, mais qualidade de vida e valorização dos imóveis. Agradeço ao governador Marcos Rocha e toda a sua equipe por essa importante iniciativa de apoiar os municípios, através desse termo de cooperação com as prefeituras, permitindo que a população seja contemplada”.

O governador Marcos Rocha, deputados estaduais, secretários de Estado, prefeitos e vereadores da região prestigiaram o evento, sendo Cerejeiras a terceira cidade a receber o Tchau Poeira nessa semana. Cabixi, Colorado do Oeste e Chupinguaia serão os próximos municípios contemplados ainda nessa semana.

Via ALE-RO